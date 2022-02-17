​رئيس "زراعة النواب": نؤيد خطوات الدولة لتجريم التعدي على الأرض الزراعية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة مواجهة التعدي على الأرض الزراعية، للحفاظ عليها، مؤكدًا تأييده لخطوات الدولة في ذلك الملف المهم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو والتي يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي.

وشدد الحصري على أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وفي نفس الوقت يجب على الحكومة زيادة مساحة الكردونات في الدلتا والمحافظات الزراعية التي ليس لها ظهير صحراوي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحفاظ على الأرض الزراعية يستهدف الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر وتوفير أمنها الغذائي الذي يعد جزء من أمنها القومي.

ومن ناحيته قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "يوجد في مصر حاليًا إرادة سياسية للإصلاح والتغيير"، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يتمتع بمقومات النجاح، لاسيما وأننا ننتج نحو 50% من احتياجاتنا.

وأضاف ملك: "كلنا شهود على ما يقوم به الرئيس السيسي حيث يعمل على اتجاهين وهما التوسع الأفقي من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة من خلال ملايين الأفدنة، وكذلك التوسع الرأسي من خلال البحوث الزراعية وإنتاج التقاوي الجديدة وبعض الزراعات الخاصة بالصوب الزراعية".

وأشار إلى أنه كان يوجد خلل في إدارة المنظومة: "لدينا مشكلة بالفعل في الإرشاد الزراعي ولكن الدولة تسير على الطريق الصحيح للنجاح".

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة بعض الشركات في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن محافظة أسوان، تمثل ثروة صناعية وتعدينية وزراعية، وتحتاج إلى إعادة اكتشاف من جديد حتى يرى المواطن الخير فيها من جديد.