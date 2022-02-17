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مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية

10:58 م الخميس 17 فبراير 2022
مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية

شركة مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

سيّرت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS 3910، من طراز البوينج دريملاينر B787-9، والمعروفة بطائرة الأحلام، والمتجهة إلى مطار "لوساكا" بزامبيا، لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادى بيراميدز.

ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، والتي تقام على ملعب "هيروز الوطني".

شركة مصر للطيران نادي بيراميدز الكونفدرالية

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