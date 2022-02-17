​طقس 72 ساعة.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث نشهد حالة من عدم الاستقرار الجوية بدء من غدا الجمعة، بعد فترة الظهيرة ومع دخول ساعات الليل.

وأضافت غانم لمصراوي، سبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، كما سنتأثر أيضا بمنخفض في البحر المتوسط سيعمل على حالة من التقلبات الجوية تبدأ من بعد فترة الظهيرة يوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول في بعض المناطق الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض مناطق شمال الصعيد.

وتابعت: ذروة الحالة الجوية ستكون يوم السبت، وتتساقط أمطار متفاوت الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وستصل إلى جنوب الصعيد وسيناء.

وأكدت أن درجات الحرارة ستنخفض بحوالي 3 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا اتوقيت من العام.

وجاءت الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار على النحو التالي:

الجمعة 18 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، بنسبة حدوث (40 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث ( 30 : 40 % تقريبا).

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 19 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 60 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( من 50 : 60 % تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 20 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40 تقريبا).

- أمطار خفيف على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 30 : 40 % تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

​