​محافظ القاهرة يشارك في الندوة الرابعة حول "الحكومة الحضرية في أفريقيا"

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في الندوة الرابعة حول الحكومة الحضرية فى أفريقيا "التعلم من الأقران فى التجارب المحلية"، والتى نظمتها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة متروبوليس الدولية التى تعمل فى مجال التنمية الحضرية التشاركية ومقرها برشلونة.

استهل محافظ القاهرة، كلمته بالتأكيد على وضعية المحافظة المميزة كأكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة، فضلاً عن احتلالها المرتبة الثانية افريقياً والسابع عشر عالمياً من حيث التعداد السكانى، مشيراً إلى اتخاذ العديد من المنظمات الاقليمية والعالمية القاهرة مقراً لها.

كما تناول محافظ القاهرة، فى كلمته الطفرة التي شهدتها المحافظة في الاعوام السبعة السابقة في مجالات تنمية البنية التحتية والتي كان من شأنها تغيير معالم مناطق وأحياء كاملة بحيث أضفت عليها الطابع الحضاري والمظهر الجمالي والعصري اللائق بالإرث الحضاري والثقافي لمدينة القاهرة، مستعرضًا في كلمته تفاصيل عددًا من هذه المشروعات المهمة وعلى رأسها مشروع تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى أهل مصر، مشروع تطوير مثلث منطقة ماسبيرو، مشروعات تطوير محيط سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة وتلال الفسطاط.

كما ألقى محافظ القاهرة، الضوء على التحديات الناشئة عن النمو الحضري السريع والتحول العمراني وأهمية تعزيز الإدارة الجيدة لتطوير مدن أكثر انتاجية وجاذبية من خلال السياسة الحضرية الوطنية ودعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتي من شأنها تدعيم أنماط التحول العمراني الإيجابي لدعم الإنتاجية والقدرة على التنافسية والإزدهار، وهو ما استجابت له مصر في رؤيتها لتطوير سياسة عمرانية وطنية لاستكمال الأطر والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052.

وأشار محافظ القاهرة، إلى التحديات الناشئة على جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الاجتماعية، مثمناً ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضرراً وتوفير السلع الاستراتيجية .

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المدن الأفريقية وكيفية التغلب عليها، حيث تم تنظيم 3 ندوات فى عام 2021 حول كيفية أن تكون الحوكمة الحضرية مع منظور النوع الاجتماعى هى المفتاح لمواجهة التحديات والتهديدات التى تحيط بالمدن الأفريقية.