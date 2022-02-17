رئيس شركة السكر يكشف لوفد البرلمان أسباب ارتفاع الأسعار

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كتب- نشأت علي:

قال اللواء عصام بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر، إن إنتاج شركة السكر يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، مضيفًا أنه لا يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول إلى السكر.

وتابع بديوي خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو لوفد أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي: "هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات".

وأضاف بديوى، أن زيارة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للمصنع تساهم في استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر في إطار توجه القيادة السياسية في هذا الصدد.

وأشار بديوي، إلى أن هذه الصناعات المختلفة تساهم في مرونة التحرك في أسعار المنتج الأساسي، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل، ولكن هناك دائمًا توجيهات بشأن المرونة في تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي.

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