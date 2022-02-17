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​رئيس زراعة البرلمان من أسوان: الرئيس السيسي يتعامل مع المشكلات بحلول جذرية

09:22 م الخميس 17 فبراير 2022
​رئيس زراعة البرلمان من أسوان: الرئيس السيسي يتعامل مع المشكلات بحلول جذرية

الرئيس السيسي

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كتب- نشأت علي:

شارك وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، الذي يزور محافظة أسوان، في مؤتمر جماهيري، عقده النائب جابر أبو خليل بقرية بنبان بأسوان، للاستماع إلى مشكلات المواطنين المتعلقة بقطاعي الزراعة والري.

وقال الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ما يحدث على أرض مصر حاليًا من إنجازات غير مسبوقة، لم نكن نحلم به، في مختلف القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطرق والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، موجهًا التحية للرئيس السيسي، متابعًا: " الرئيس السيسي لا يتعامل مع المشكلات بنظام المسكنات مثلما كان من قبل، بل يتعامل معها بنظام الحلول الجذرية".

وأضاف الحصري: "جاءت مبادرة حياه كريمة، التي تعد من أضخم المشروعات في العالم، لتغطي كل نجوع مصر وبتكلفة تصل الى 800 مليار جنيه، بهدف تغيير شكل الريف المصري".

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: "فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نجد أن هناك العديد من الإنجازات التي قام بها الرئيس، منها إضافة أكثر من 4 ملايين فدان في مشروعات الاستصلاح الزراعي، مثل مشروعات الريف المصري والدلتا الجديدة، وسيناء، ومشروع توشكى".

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