الأرصاد: أمطار رعدية الجمعة والسبت في هذه المناطق

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اضطرابات جوية تشهدها البلاد الجمعة والسبت، من المتوقع أن تشمل هطول أمطار رعدية تكون غزيرة أحيانًا على أجزاء من شمال ووسط الجمهورية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك الأمطار تزداد غزارتها على مناطق الشمال الشرقي للبلاد، يرافقها انخفاض للحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال.

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