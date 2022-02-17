محمد صلاح ضيف "صاحبة السعادة" قريبًا (فيديو)

كتب- مينا غالي:

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة "دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قريبًا.

ونشرت القناة برومو للقاء الخاص الذي يعرض على أكثر من جزء، حيث أعلنت عرض الجزء الأول قريبًا، والذي أجرته معه إسعاد يونس في إنجلترا.

وظهرت إسعاد في البرومو وهي تقدم لمحمد صلاح بعضًا من الأكلات المصرية الشهيرة مثل اللب والترمس والبطاطا وغيرها.

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