عامر جروب القابضة تعلن تعيين الدكتور حسني هاني عمر رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدبا للمجموعة

أعلنت مجموعة "عامر جروب" القابضة تعيين الدكتور حسني هاني عمر في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة خلفًا للسيد سعد الخبيري.

جاء اختيار مجلس إدارة الشركة القابضة للدكتور حسني هاني عمر لهذا المنصب بعد نجاحه في تطبيق استراتيجية جديدة تعتمد على تنفيذ شراكات مع الشركات العالمية، ونقل خبرات هذه الشركات لـ "عامر جروب"، وكذلك الاعتماد علي مكاتب الخبرة الدولية ودراسات الجدوى المستفيضة للمشروعات، وهو ما ظهر جلياً في العديد من المشروعات التي تولاها داخل المجموعة وحصلت الشركة في هذا الوقت على جائزة أفضل شركة عقارية لعام 2019 من وزير الإسكان أثناء مؤتمر مدن المستقبل.

تقلد الدكتور حسني هاني عمر عدة مناصب في مجموعة عامر جروب التي انضم إليها خلال 2015 منها: منصب رئيس قطاع التطوير، ونجح في عقد العديد من الاتفاقيات، منها الاتفاق على شراء أرض في مستقبل سيتي وأيضاً شراء أرض مشروع بورتو سعيد وتنفيذه حتى أصبح واحداً من أهم المشروعات في منطقة القناة وشرق بورسعيد، وحقق طفرة في المبيعات وتسليم الوحدات في فترة وجيزة، ونجح في الاتفاق مع سلسلة ماريوت العالمية ووقع معها شراكة في مشروع ماريوت ريزيدانس هليوبوليس. بعدها تولى الدكتور عمر منصب الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بعامر جروب، وخلال توليه هذا المنصب توسعت المجموعة في المحافظات، بدءا بمشروع بورتو المنيا ثم مشروع سنترال كابيتال في العاصمة الإدارية، وبورتو كروز بالعالمين الجديدة، ومشروع لا مونتانيا بالعين السخنة.

يشغل الدكتور عمر حالياً العديد من المسؤوليات فهو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة بمختلف قطاعاتها، والتي تشمل قطاعات الاستثمار العقاري، والمطاعم، والفنادق، وبورتو للفنادق(Porto Vacation Club)، والمولات التجارية، والنشاط الرياضي.

يذكر أن الدكتور حسني هاني عمر حصل على ماجيستر في إدارة الأعمال والتسويق العقاري من الولايات المتحدة الامريكية ودبلومة في الادارة المالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والعديد من الدبلومات في مجالات إدارة الأعمال والتسويق وإدارة سلوك المستهلك.