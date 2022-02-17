رئيس "البنك الزراعي": إمكانياتنا مسخرة للمرأة الريفية

كتب- نشأت علي:

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن كل إمكانيات البنك مسخرة لخدمة الفلاح المصري والمرأة الريفية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمصنع السكر بكوم أمبو، أن البنك يهتم بتمويل المرأة الريفية والمشروعات الصغيرة التي تتبناها المرأة الريفية وذلك في خطوة الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية البسيطة في القرى المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن آليات الحصول على القروض بسيطة وميسرة لسهولة الحصول على قروض يكون الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية وأولها محصول القصب وسيكون هناك زراعات أخرى تباعا.

وكان وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور محافظة أسوان، اليوم، تفقد مصنع السكر بكوم امبو، وذلك للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد في لقاء بحضور اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي، بحضور نواب محافظة أسوان.

وفي البداية نقل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق.

وأكد الحصري، أهمية الدور الذي يقوم به مصنع السكر في كوم أمبو، قائلا،: "لايقل عن دور الجنود على الجبهة"، نظرًا لأن توفير سلعة السكر الهامة للمواطن البسيط، أمر مهم جدًا، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

وقال "الحصري"، خلال كلمته، لايخفى علينا المجهود الكبير الذى يبذله الرئيس السيسي في القطاع الزراعي وتأمين الغذاء المصرى باعتباره أمن قومى، مشيرا إلى الزراعة هي الصناعة التي لها مقومات موجودة بالفعل لدينا، وبالفعل هناك صادرات كبيرة في قطاع الزراع يصل حجمها أكثر من خمسة مليون طن سنويا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسي والحكومة، ومجلس النواب، حيث سبق طالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو ٩٠ جنيه وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو ٧٥ جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبي في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب، وهو ما دفعنا لزيارة أسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه.

وقال، غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصرى، مؤكدا أهمية الحفاظ الأطراف الثلاثة، بحيث يحقق المزارع ربح عادل ، وكذلك المصنع أيضا نحافظ عليه، وأيضا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.