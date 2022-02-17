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مدبولي: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أولوية في تقييم المحافظين

03:52 م الخميس 17 فبراير 2022
مدبولي: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أولوية في تقييم المحافظين

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية هي الأولوية الأولى في تقييم عمل كل محافظ.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، مضيفا: وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية بسلوكيات تُعد جُرماً في حق الوطن وأبنائه.

وأكد رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وإلغاء كل صور الدعم لكل متعد على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز أو التموين أو الأسمدة وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.​

مصطفى مدبولي الأراضي الزراعية مخالفات البناء ازالة التعديات

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