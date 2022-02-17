"زراعة النواب": يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور محافظة أسوان، اليوم، مصنع السكر بكوم أمبو، وذلك للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد في لقاء بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي، بحضور نواب محافظة أسوان.

وفى البداية نقل النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحيات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق.

وأكد "الحصري"، أهمية الدور الذي يقوم به مصنع السكر في كوم أمبو، قائلا،: "لا يقل عن دور الجنود على الجبهة"، نظرًا لأن توفير سلعة السكر الهامة للمواطن البسيط، أمر مهم جدًا، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

وقال الحصري: لا يخفى علينا المجهود الكبير الذي يبذله الرئيس السيسي في القطاع الزراعي وتأمين الغذاء المصري باعتباره أمن قومي، مشيرًا إلى أن الزراعة هي الصناعة التي لها مقومات موجودة بالفعل وهناك صادرات كبيرة في قطاع الزراعة يصل حجمها لأكثر من 5 ملايين طن سنويًا، وتستهدف الحكومة مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسي والحكومة، ومجلس النواب، حيث سبق طالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو ٩٠ جنيها وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو ٧٥ جنيها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبي في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب، وهو ما دفعنا لزيارة أسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه.

وقال: هدفنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصري، مؤكدًا أهمية الحفاظ الأطراف الثلاثة، بحيث يحقق المزارع ربح عادل، وكذلك المصنع أيضا نحافظ عليه، وأيضا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب. ​