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"القصير" يبحث فرص الاستثمار الزراعي مع وفد المجلس الاقتصادي العربي الأفريقي

03:42 م الخميس 17 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، وفد المجلس الاقتصادي العربي الأفريقي برئاسة الدكتور هاني أبوزيد، رئيس المجلس، وحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

كما استعرض القصير، خلال اللقاء، آفاق وفرص الاستثمار في مصر والجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية، فضلا عن فرص الاستثمار في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية والداجنة.

وشرح الوزير للوفد مناخ الاستثمار المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ومن أعلى الدول من حيث العائد على الاستثمار كما أنها دولة مستقرة.

وأكد القصير على أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، كما أن مصر فيها قوة شرائية كبيرة تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة فضلا عن كونها بوابة أفريقيا.

من ناحيته أعرب رئيس الوفد عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وتطلعه لزيادة الاستثمار في مصر نظرا لما شهدته في الفترة الأخيرة من تطور على كافة الأصعدة سواء في الزراعة أو غيرها من المجالات.

حضر اللقاء ممثل عن هيئة الاستثمار وبعض المستثمرين ورجال الأعمال بعض قيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان.​

المجلس الاقتصادي العربي الأفريقي السيد القصير وزير الزراعة الاستثمار السيسي

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