أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستضيف دورة تدريبية حول خطة "كورسيا"

01:33 م الخميس 17 فبراير 2022
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستضيف دورة تدريبية حول خطة "كورسيا"

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب -بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"- استضافة دورة تدريبية دولية حول الخطة العالمية لخفض وتعويض الكربون لصناعة الطيران العالمي والتي أقرتها منظمة "الإيكاو" والمعروفة باسم "كورسيا".

وقالت مصر للطيران إنه من المقرر أن تعقد الدورة الدولية خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس القادم، كما تعقد الدورة "افتراضيا" بواسطة محاضرين من المنظمة الدولية للطيران المدني، ويحصل المتدربون بنهاية الدورة التدريبية على شهادة دولية معتمدة من "الإيكاو".

وتابعت مصر للطيران: جاءت الدورة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من استراتيجية وزارة الطيران المدني للحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الكربونية في مجال الطيران والتي تأتي في مقدمة أولويات الشركة الوطنية مصر للطيران.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب منظمة الإيكاو منظمة كورسيا صناعة الطيران العالمي الطيران المدني

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