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تعميق الشراكة.. تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية

11:38 ص الخميس 17 فبراير 2022
تعميق الشراكة.. تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية

لقاء السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية

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كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكا استراتيجياً مهما للاتحاد الأوروبي، مؤكدة على رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

ومن جانبه، رحب الرئيس باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدا على الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذا في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخيا من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والتحول الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ العام الجاري، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية، والفكرة المتطرف والإرهاب، كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أهم وأبرز القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المهم والمحوري الذي يحقق التوازن تجاه كافة القضايا الإقليمية.​

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