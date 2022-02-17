الطقس.. غطاء سحابي وفرص أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد يعمل على تقليل سطوع الشمس هناك.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ويعم الاستقرار اليوم على باقي أنحاء الجمهورية ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.



ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم درجة حرارة 20 درجة مئوية والسواحل الشمالية 18 درجة مئوية وشمال الصعيد 21 درجة مئوية وجنوب الصعيد 25 درجة مئوية.