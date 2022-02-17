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قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا لمدة 8 ساعات

11:20 ص الخميس 17 فبراير 2022
قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا لمدة 8 ساعات

قطع مياه

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كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين، اعتبارا من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة الموافق 18/2/2022، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مدينة البدرشين الصرف الصحي الخزانات الأرضية

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