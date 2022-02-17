الحكومة تنفي شائعة بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد سامي:

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، مُوضحةً أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، للإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022.

وناشدت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يواصل طلاب شهادة الثانوية العامة، التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجاري، وسيتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بداية ًمن السبت الموافق 11 يونيو 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.