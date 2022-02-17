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الجمعة.. الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن هذه المنطقة

03:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
الجمعة.. الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن هذه المنطقة

أرشيفية

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كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء الجمعة 18 فبراير، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام باعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة باالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

شركة مياه الشرب الجيزة قطع المياه عمال عمرات سنوية

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