الأسبوع المقبل.. "حقوق النواب" تعقد 4 اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة

(مصراوي):

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان 4 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل.

وتلتقي "حقوق النواب" في أول اجتماعاتها يوم الأحد الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ مع الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان، وذلك طبقًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتلتقي يوم الاثنين 21 فبراير ٢٠٢٢ مع الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفي فاعليات أعمال اللجنة تعقد أيضًا اللجنة اجتماعًا مع الدكتور المهندس خالد صديق - الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقًا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي نهاية أعمال الأسبوع البرلماني تعقد اللجنة الاجتماع الرابع لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.