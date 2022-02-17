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اليوم.. محافظ القاهرة يشهد ختام الدورة الرياضية بين أندية المدن بديلة العشوائيات

06:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
اليوم.. محافظ القاهرة يشهد ختام الدورة الرياضية بين أندية المدن بديلة العشوائيات

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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يشهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نهائي كرة القدم، لختام الدورة الرياضية، التي نظمتها محافظة القاهرة، خلال إجازة نصف العام الدراسي بين أبناء أندية هذه المدن بديلة العشوائيات، حيث اهتمام الدولة بقاطني هذه المدن (الأسمرات، أهالينا، روضة السيدة زينب، المحروسة، معًا).

تقام الدورة، بالملاعب المفتوحة بمدينة الأسمرات3، بحضور عدد من رؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة القاهرة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة ختام الدورة الرياضية محافظة القاهرة كرة القدم

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