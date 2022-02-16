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بعد حديث إبراهيم عيسى.. بكري: نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقوّل عليهن أحد

11:58 م الأربعاء 16 فبراير 2022
بعد حديث إبراهيم عيسى.. بكري: نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقوّل عليهن أحد

النائب مصطفى بكري

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كتب - نشأت علي:

قال مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقول عليهن أحد.

وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع تويتر، الأربعاء، عندما يتقول هذا الإعلامي عن أمهاتنا وجداتنا في الصعيد وبحري ويقسم بأنهن كن يرتدين المايوهات، فأقول له كفاك كذبا وتقولا على عباد الله".

وتابع:" تتقول عليهن، أنت وغيرك، أرجوك وأنت من الأريا ف قل لنا رأيت من يخرجن بالمايوه طرفك أو في المكان الذي ولدت فيه؟، رحم الله أمهاتنا".


كان الإعلامي إبراهيم عيسى: قال في برنامجه حديث القاهرة :«لو انت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فأنا أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم».

وأضاف «عيسى»: «وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك».

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