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لتحقيق الردع بشأن مخالفات البناء.. محافظ الإسكندرية لـ"النواب": إحالة ٣١ قضية إلى النيابة العسكرية

11:42 م الأربعاء 16 فبراير 2022
لتحقيق الردع بشأن مخالفات البناء.. محافظ الإسكندرية لـ"النواب": إحالة ٣١ قضية إلى النيابة العسكرية

إزالات مخالفات بناء

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كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من عودة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأربعاء: "هذه قضية أمن قومي وغير مسموح بتكرار التعدي على الأراضي".

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "المخالفات ترجع إلى قصور في الأحياء، وهناك تعليمات بإحالة القضايا الخاصة بالمخالفات إلى النيابة العسكرية".

وكشف المحافظ أنه خلال المرحلة السابقة تمت إحالة ٣١ قضية إلى النيابة العسكرية، متابعًا: وسنواصل الاستمرار في الإحالة إلى النيابة العسكرية لتحقيق مبدأ الردع.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "علينا تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن الذي يريد سكنًا، والحكومة عليها أن تمكن المواطن من الحصول على الرخصة؛ لمواجهة أزمة مخالفات البناء".

وأضاف السجيني: "منظومة الترخيص يجب أن يتم الإنجاز فيها وإيجاد وسائل مختلفة لكل الفئات والاهتمام بفكرة المطور العقاري أيضًا".

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