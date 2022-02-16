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قرار جديد من "عبدالغفار" بالصحة: إقالة مدير غرفة "قوائم الانتظار" وتعيين الشناوي

11:14 م الأربعاء 16 فبراير 2022
قرار جديد من "عبدالغفار" بالصحة: إقالة مدير غرفة "قوائم الانتظار" وتعيين الشناوي

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

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كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، قرارا جديدا ضمن حركة تغييرات لقيادات وزارة الصحة.

وتضمن القرار الجديد إقالة الدكتور كريم سلام من منصبه كوكيل لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لشئون الطب العلاجي، وإنهاء تكليفه كمدير للغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الحرجة والمنسق العلم للمشروع.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على عودة سلام إلى عمله الأصلي بجهة عمله الأصلية.

وقرر عبدالغفار تكليف الدكتور محمود الشناوي، كبير أخصائيين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالقيام بأعمال مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الحرجة والمنسق العلم للمشروع لمدة عام.

وكانت الدكتورة هالة زايد صاحبة قرار تعيين "سلام" في منصبه كوكيل لمديرية الصحة بالقاهرة، ومدير غرفة قوائم الانتظار.

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قوائم الانتظار خالد عبد الغفار وزارة الصحة كريم سلام محمود الشناوي

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