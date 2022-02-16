محافظ القاهرة: إزالة تعديات على أراضي الدولة بكورنيش النيل بحلوان بمساحة 5 آلاف متر

(أ ش أ):

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة بكورنيش النيل بمساحة 5 آلاف متر بجوار نزلة الطريق الأوسطي بحي حلوان.

وأضاف عبدالعال في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الإزالات تأتي ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا ضرورة سرعة رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه.

كما أكد ضرورة المتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفات إليها مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.