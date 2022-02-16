سلطة الطيران: برامج العمرة متضمنة فترة حجر صحي في السعودية

كتب - محمد عبيد:

أكدت سلطة الطيران المدني، لكافة شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، أن كافة برامج العمرة ستكون متضمنة فترة حجر صحي في المملكة العربية السعودية، تقوم بها شركات السياحة بأحد الفنادق المصرح لها بذلك، وأن شركات السياحة ملزمة بتقديم تلك الخدمة لمعتمريها بالاراضي السعودية.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن الرسوم الباقات التأمينية لشركات السياحة علي بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، وكيفية رد قيمة الرحلات المدرجة على البوابة في حال إصابة معتمرين بفيروس كورونا قبل السفر أو تعليق رحلات العمرة بين مصر والسعودية.

وتضمنت شروط غرفة شركات السياحة لرد قيمة الرحلات المدرجة علي بوابة العمرة المصرية الإلكترونية عده نقاط وهي:

- رد قيمة الرحلة المدرجة على البوابة وبدون تذكرة حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بحد أقصى 50 ألف جنيه، وذلك في حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بسبب ثبوت إيجابية مسحة المعتمرين المدرجين علي البوابة.

- رد قيمة الرحلة المدرجة علي البوابة وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وذلك في حال تعليق او الغاء رحلات العمرة من قبل السلطات المصرية أو السعودية للمعتمرين المدرجين علي البوابة والمقر سفرهم خلال 7 أيام اعتبارا من تاريخ قرار إلغاء الرحلات.

يشمل نطاق التغطية التأمينية (جدة – مكة – المدينة المنورة)

الحد الأقصى لسن المعتمر المشمول بالتأمين 85 سنة.

مدة التغطية التأمينية هي مدة برنامج العمرة .

- في حالة إيجابية مسحة P.C.R للمشرف المرافق للمجموعة، سيتم سفر المعتمرين المرافقين له على أن يقوم الوكيل السعودي بكافة إجراءات استقبال وتسكين المعتمرين، ويسمح للشركة باستبدال المشرف بمشرف آخر لديها للحاق بالمجموعة، وستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إيجابية مسحة المشرف، وفي حالة ثبوت عكس ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الشركة المخالفة.