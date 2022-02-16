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شوف الشقق قبل الحجز.. ننشر خرائط جوجل لوحدات "سكن ودار مصر وجنة"

11:03 م الأربعاء 16 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط "سكن مصر وجنة ودار مصر" أمس، لوحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني https://nch.shmff.gov.eg، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وينشر "مصراوي" خرائط جوجل الخاصة بكل مشروع ومدينة تسهيلا على راغبي الحجز في استكشاف كل مشروع وتحديد مكانه، كما يلي:

سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

- أكتوبر الجديدة: https://goo.gl/maps/BGTWiQd7DbqURa1RA

- الشروق: https://goo.gl/maps/nSUyNu7Ud7sGswxJ8

- العبور الجديدة: https://goo.gl/maps/65Q1N27C4JSXGnrm7

- القاهرة الجديدة: https://maps.app.goo.gl/udPArfRzqHS8MM5N7

https://maps.app.goo.gl/7DszYgPsiqafGLg58

- المنيا الجديدة : https://goo.gl/maps/AdSPN5nYFVHDV1He6

-بدر: https://goo.gl/maps/4ymzezgwRVtddozy6

- حدائق أكتوبر https://goo.gl/maps/JBzpSf1x3xtbr9Uz5
https://goo.gl/maps/7SUrLVrANrHkNEjNA

- دمياط الجديدة https://goo.gl/maps/tNGHTc14mEAYLp637
https://goo.gl/maps/rEoCSkAH4KwhcFxE9
https://goo.gl/maps/HoK3FvZkV2EVtcKE6

- ناصر غرب أسيوط: : https://goo.gl/maps/fZfVEjxAbfpmpAiZ8

دار مصر:

تتواجد شقق دار مصر بـ7 مدن هم الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

- 15 مايو: https://goo.gl/maps/G1nicTvs2UxL9cMRA

- السادات:https://goo.gl/maps/VrhtxWeXPgQtzTen6

-الشروق: https://goo.gl/maps/AiGbghvHJPo18J5QA

- العاشر من رمضان: https://goo.gl/maps/Ro3HKYxrfvRhnYgw8
https://goo.gl/maps/uEWiVKjemqw4YwiX8
https://goo.gl/maps/uWwm2D2TmBKv5xGp9
https://goo.gl/maps/DniGQhaH3ypRJ1Sb8

- بدر: https://goo.gl/maps/eGCnr4GvQnJePY8E9

- برج العرب الجديدة: https://goo.gl/maps/XsPdzgydDP6rrDFt5

- حدائق أكتوبر: https://goo.gl/maps/8ZSqG9WZbkBkRgz96

جنة:

تتواجد شقق جنة بـ5 مدن هم (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- 6 اكتوبر: https://goo.gl/maps/UQTrR6hkgjDFHLb89

- الشروق: https://goo.gl/maps/ZrpiuKNMDvGwUKyH9
- العبور: https://goo.gl/maps/8325oCQRiyCc9B3n8
- القاهرة الجديدة : https://goo.gl/maps/gDBDaF7nKzFG6Kdm6
- المنيا الجديدة :https://goo.gl/maps/bbYCh1eJ4n32sdQLA

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