استثناء هذه الفئة.. 4 توجيهات بشأن خصم 1% للعاملين بالمطاعم السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدء خصم وسداد نسبة 1% من أجور العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية كمساهمة تكافلية ضد فيروس كورونا، وذلك عتباراً من راتب نوفمبر 2021 ولمدة 12 شهرًا.

جاء ذلك بعد تلقيها إخطارًا من وزارة السياحة، بشأن بدء تنفيذ القطاع السياحي، ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر في 13 أغسطس 2020 والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والتي تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهراً.

ووجه عادل المصري، رئيس الغرفة، المنشآت والمطاعم السياحية، إلى ضرورة مراعاة عدد من البنود في خصم هذه النسبة على النحو التالي:

- الخصم على صافي دخل العاملين في تاريخ العمل بالقانون في أغسطس 2020 وليس على صافي دخولهم الحالية.

- خصم الـ1% لمدة (12 شهر) بأثر رجعي اعتبارًا من شهر نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر 2022.

- مراعاة العاملين الذين لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه، والذين شملهم القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بإعفائهم من الخضوع للقانون.

- أن يكون تحديد صافي دخول العاملين بالقطاع السياحي على الأجر الأساسي.

وشدد المصري، على أنه يتعين ويستوجب على جميع المنشآت والمطاعم السياحية، البدء في تطبيق الخصم بنسبة 1% من صافي دخول العاملين بتلك المنشآت لمدة 12 شهراً، ومنذ انتهاء فترة السماح، وبأثر رجعي اعتباراً من راتب شهر نوفمبر 2021 وحتى راتب شهر أكتوبر سنة 2022.

وأكد رئيس الغرفة، أن يكون تحديد صافي دخول العاملين بالقطاع السياحي على الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به دون غيرها من عناصر هذا الأجر والذي يدخل في عناصره مقابل الخدمة والإكراميات وهما ليس من الأجور الثابتة، وإنما هما عنصرين متغيرين يرتبطان بظروف العمل.

ودعا المصري، أعضاء الغرفة، إلى سرعة موافاة الغرفة ببيان تفصيلي متضمناً تاريخ بداية الخصم وفقاً للضوابط الواردة بالقانون، وقيمة الخصم، والحساب الذي أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، مع اعتباره هذا الموضوع هام وعاجل كطلب وزارتي السياحة والآثار، والمالية.

بأثر رجعي.. خصم 1% من أجور العاملين بالمطاعم السياحية اعتبارًا من راتب نوفمبر



