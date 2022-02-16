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انخفاض محلوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا الموعد

10:41 م الأربعاء 16 فبراير 2022
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(مصراوي):

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد يوم الجمعة المقبل بمنخفض جوي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمناطق الساحل الشمالي ويصل تأثيره إلى القاهرة.

وأضافت "منار"، غانم، في مداخلة تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاض في درجة الحرارة يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وتابعت: "تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم السبت إلى ١٥ درجة"، ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال من ظهر يوم الأحد المقبل.​

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