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بسام راضي ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي في بلجيكا

10:12 م الأربعاء 16 فبراير 2022
بسام راضي ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي في بلجيكا

نشاط الرئيس السيسي في بلجيكا

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(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في بلجيكا.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الملك فيليب رحب باالرئيس في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدًا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر.

كما أشاد الملك فيليب بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكي، مشيدًا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.

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