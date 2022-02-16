بطريرك الكاثوليك يترأس قداس وصلوات جناز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي - فيديو وصور



كتب- مينا غالى:



ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأربعاء، قداس وصلوات جناز الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، بمقر كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، بحضور لفيف من مطارنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، وعدد من مطارنة الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وأقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.

وبدأ اليوم الأربعاء في العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا: الصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين. فيما يعقب صلاة القداس الإلهي والجناز في الساعة الواحدة ظهرًا، إجراءات الدفن.

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك اليوم الأربعاء ١٦ فبراير من من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

وتقدم النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، وجميع الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة اللاتينية بمصر، وكافة مؤسساتها، بخالص العزاء في انتقال مثلث الرحمات، نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي للأقباط الكاثوليك، مصليين إلى الرب القائم من بين الأموات أن يقبل روحه الطاهرة في ملكوت السموات، ويمنح التعزية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وأعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وولد الأنبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م، وحصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م ثم الماجستير سنة 1972م، فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

تولى مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في " دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى"، وقام بتدريس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى عام 2018.