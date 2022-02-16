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متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من أعضاء البرلمان الإماراتي

08:03 م الأربعاء 16 فبراير 2022
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كتب يوسف عفيفي:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من أعضاء البرلمان الإماراتي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم الحالية لمصر، والمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد بالقاهرة، السبت المقبل.

وبحسب بيان اليوم، كان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، في استقبالهم مرحبين بهم في مصر والمتحف، حيث قدما لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية، وعملية انشائه والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأجرى رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، جولة اصطحبهم فيها باسم روؤف أمين المتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز ، وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وابدى الوفد، اهتماماً كبيرا بما شاهدوه من مقتنيات أثرية.

وفي ختام الزيارة سجل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن سعادته بتواجده اليوم في المتحف والذي وصفه بالصرح الشامخ والشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة التي أغنت الفكر البشري بثقافتها وعلومها.

متحف الحضارة صقر غباش البرلمان الإماراتي أحمد غنيم

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