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طقس الخميس | أمطار وبرودة شديدة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

07:55 م الأربعاء 16 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس، على كافة الأنحاء، مؤكدة أن الحرارة على القاهرة تسجل 20 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى:

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية.

الوجه البحري:

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أمطار بنسبة 30%.

شمال الصعيد:

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

جنوب الصعيد:

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

44

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  • طقس الخميس | أمطار وبرودة شديدة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

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