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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة ببورسعيد ويشهد افتتاح المسابقة الدولية للقرآن

07:49 م الأربعاء 16 فبراير 2022
وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة ببورسعيد ويشهد افتتاح المسابقة الدولية للقرآن

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة بمحافظة بورسعيد، ويشهد افتتاح المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن عنايتها واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل)، وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.

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أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة،17 رجب 1443هـ الموافق 18 فبراير 2022م تحت عنوان : "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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