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أمين عام النواب ينعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

07:41 م الأربعاء 16 فبراير 2022
أمين عام النواب ينعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

المستشار أحمد مناع

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(مصراوي)

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان شخصية قضائية كبيرة يجمع بين الكفاءة والمهنية ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب لمستشار سعيد مرعى برقية التعزية

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