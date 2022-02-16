رئيس الأسقفية مستقبلًا سفير سنغافورة: تربطنا علاقة قوية بكنيستكم

رئيس الأسقفية مستقبلًا سفير سنغافورة

كتب - مينا غالي:

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، دومينك جوه سفير سنغافورة لدى القاهرة، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم، أن رئيس الأساقفة أكد على عمق العلاقة التي تربط الكنيسة الأنجليكانية بمصر والسفارة السنغافورية وكذلك الكنيسة في سنغافورة

وقال رئيس الأساقفة إن العلاقة مع كنيسة سنغافورة تفتح آفاق جديدة في الخدمة الكنسية وتضيف إليها خبرات روحية قادمة من المجتمع الآسيوي ذو الثقافة المميزة

من جانبه قدم السفير لرئيس الأساقفة كتابًا يتضمن قصة صعود سنغافورة حيث تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع القاهرة إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة.

كان رئيس الأساقفة قد دأب على استقبال سفراء الدول الأجنبية التي ترتبط بعلاقات تعاون مع الكنيسة أبرزهما سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا

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