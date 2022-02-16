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التموين: 3035 محلًا مشاركًا في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

05:37 م الأربعاء 16 فبراير 2022
التموين: 3035 محلًا مشاركًا في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

أرشيفية

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(أ ش أ):

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي لتبلغ 3035 محلا.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية أحمد أبو الفضل، في تصريح صحفي، أنه تم تحرير 351 محضرا متنوعا تضمنت 8 محاضر عن عدم الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون، و248 محضرا بسبب العمل بدون تصريح، بالإضافة إلى 94 محضرا للإعلان عن أوكازيون وهمي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال الموسم الجاري.

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Asha
وزارة التموين الأوكازيون الشتوي السلع التموينية المحلات التجارية

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