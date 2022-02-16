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قصور الثقافة تناقش "إعداد المعارض التشكيلية" أونلاين

05:32 م الأربعاء 16 فبراير 2022
قصور الثقافة تناقش "إعداد المعارض التشكيلية" أونلاين

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

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(أ ش أ):

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، فعاليات ورشة "الإعداد والتنفيذ والإشراف على معارض الفن التشكيلي" عبر تقنية البث المباشر.

وسلّط الدكتور نبيل عبدالسلام جمعة أستاذ النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، خلال الورشة، الضوء على سيناريو المعارض من حيث تنوعه وانقسامه حسب الوظيفة والغرض والجمهور والفرص.

وقال إنه لكي ينجح الحدث لابد من إحداث تطوير في الفكرة بالاعتماد على حلول مبتكرة وخلاقة وعملية لتحدي تطور الاتصال البيئي باستخدام مجموعة واسعة من التكنولوجيات والتقنيات لتطوير الخبرات.

وأضاف أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للمعرض تهدف إلى إيصال رسالة من خلال إشراك جمهورها في تفاعلات ذو هدف واهتمام.

وبين أن تصميم المعرض ما هو إلا عملية تعاونية تدمج تخصص الهندسة المعمارية وهندسة المناظر الطبيعية، والتصميم الجرافيكي والهندسة السمعية البصرية والوسائط الرقمية والإضاءة والتصميم الداخلي وتوسيع المحتوى لتطوير خبرات الجمهور.

وأوضح أن المراحل الأخيرة هدفها توظيف الخبرات الفنية في ترجمة اللغة البصرية للتصاميم إلى وثائق تفصيلية توفر جميع المواصفات المطلوبة لإنشاء وتثبيت المعرض.

إيناس عبدالدائم الفن التشكيلي وزارة الثقافة المعارض التشكيلية ورشة الإعداد والتنفيذ

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