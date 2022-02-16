محافظ أسوان يستقبل وفد "زراعة النواب".. والحصري: المحافظة تحظى باهتمام القيادة السياسية

كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، الذي بدأ زيارته إلى محافظة أسوان اليوم الأربعاء؛ للوقوف على عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والري، ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة؛ باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.

وحرص المحافظ على استقبال أعضاء الوفد البرلماني والترحيب بهم فور وصولهم إلى مطار أسوان الدولي، على أن يتم تنظيم لقاء مع أعضاء الوفد المشاركين في الزيارة، في وقت لاحق لاستعراض كل المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والري بالمحافظة وبحث كل المعوقات التي تواجه خطة التنمية بها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة تحرص دائمًا على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والري والعمل على تذليل أية عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، تماشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى جاهدًا للقضاء على كل المشكلات بمختلف القطاعات، بحلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي يحظى قطاع الزراعة والري بجزء كبير منها؛ مثل مشروعات استصلاح الأراضي وتبطين الترع، ومشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى ٨٠٠ مليار جنيه.

وأضاف الحصري: كما تحظى محافظة أسوان باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات؛ وهو الأمر الذي كان واضحًا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أسوان، مؤخرًا، وافتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالصعيد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة: دورنا هو بحث أية مشكلات تتعلق بالزراعة والري يمكن أن تعرقل مخططات التنمية، والتوصل إلى حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني خلال زيارته إلى أسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم أمبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعي بكوم أمبو، بالإضافة إلى عقد لقاء جماهيري بالمزارعين والتنفيذيين بالمحافظة؛ للاستماع إلى كل المشكلات، وكذلك من المقرر أن يزور الوفد شركة كيما للأسمدة؛ للوقوف على أوضاعها.

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوي أمين سر اللجنة، والنواب مجدي ملك، وعامر الشوربجي، وحسن عبد الوهاب، وأسامة فتحي، والسيد رحمو، وأحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، وأحمد العقاد.