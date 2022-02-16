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جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 59 سبيكة ذهبية

05:01 م الأربعاء 16 فبراير 2022
جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 59 سبيكة ذهبية

مطار القاهرة الدولي

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(أ ش أ):

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية مع راكبة قادمة من تشاد.

كان مأمور اللجنة الجمركية، قد اشتبه في راكبة قادمة من تشاد على رحلة خطوط مصر للطيران بعد أن حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبتفتيش أمتعة الراكبة من مأمور الجمرك تم العثور على 59 سبيكة ذهب بوزن 7800 جرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

مطار القاهرة الدولي تهريب سبائك ذهبية خطوط مصر للطيران

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