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السيسي يبحث التعاون مع "التكريك" البلجيكية مشروعات تطوير وحماية الشواطئ المصرية

04:42 م الأربعاء 16 فبراير 2022
السيسي يبحث التعاون مع "التكريك" البلجيكية مشروعات تطوير وحماية الشواطئ المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بيتر جان دو نول الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية "جان دو نول"، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي في بروكسل، بحضور قائد القيادة الاستراتيجية الفريق أحمد خالد، والسفير المصري في بروكسل بدر عبدالعاطي وعدد من مسؤلي الشركة.​

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء بحث آفاق التعاون بين مصر والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لاسيما على البحر المتوسط.

وأشاد الرئيس السيسي، بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره مع شركة "جان دو نول"، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذاً في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

من جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نول": إنني تشرفت بلقاء الرئيس السيسي.. مشيداً بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية الشواطئ المصرية بيتر جان دو نول شركة التكريك البلجيكية

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