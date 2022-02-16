وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي استعدادات مصر لاستضافة cop 27

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك.

وبحث الجانبان استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop 27) خلال العام الجاري.

وتناول الاجتماع التعاون مع البنك الدولي في إعداد تقريرَين حول تأثير التغيرات المناخية على المياه والزراعة؛ تمهيدًا لعرضهما على القمة, والتعاون في مجال بناء القدرات والتدريب والدعم الفني.

واستعرض القصير الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل التكيف مع المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك المشروع القومي لتطوير نظم الري، بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة للزراعة ومكافحة الآفات واستخدام الميكنة الحديثة في الحصاد وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية ‏والتحول الرقمي وغيرها من الأمور التي تسهم في تقليل نسبة التلوث والانبعاثات الحرارية.

وأكد القصير أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في مجال سلامة الغذاء من أجل إنتاج غذاء صحي وآمن وخالٍ من المبيدات، واعتمدت قطاع الزراعة من ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية.

واستعرضت سليمان مستجدات التقرير الذي يعده البنك الدولي بالتعاون مع 25 دولة؛ من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها.

وأكدت المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أن البنك يدعم مشروعات قطاع الزراعة ويسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها للتأقلم مع التغيرات المناخية.

‏حضر اللقاء د.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،

‏والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي.