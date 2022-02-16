لتفادي أكبر كارثة انسكاب نفطي في التاريخ.. طلب إحاطة بشأن الناقلة صافر

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن الناقلة النفطية "صافر"، واحتمالية وقوع أكبر كارثة انسكاب نفطي في التاريخ.

وجاء نص طلب الإحاطة الذي تقدم به الخولي إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجـلس الـنواب، على النحو التالي: "استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية بشأن الناقلة النفطية (صافر) واحتمالية وقوع أكبر كارثة انسكاب نفطي في التاريخ".

وأوضح النائب أن خزان "صافر" الذي يرسو في ميناء رأس عيسى غرب اليمن، يحتوى على مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام، وقد تعرَّض إلى التآكل منذ أن وقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، التي تمنع وصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لصيانته؛ مما يُنذر بحدوث كارثة حقيقية.

تجدُر الإشارة إلى أن مصر واحدة من الدول التي سوف تتأثر في حال انفجار الخزان؛ حيث إنه من المتوقع أن تتعطل حركة الملاحة في قناة السويس. وسوف تتأثر مصر ومنطقة البحر الأحمر صحيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا بصورة كبيرة؛ وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة "غرينبيس" الدولية، علاوة على ذلك سوف تحدث أزمة إنسانية تُهدد حياة الملايين من الأشقاء في اليمن والمملكة العربية السعودية. بحسب الطلب.

وأضاف الخولي: بناء على ذلــك أرجو من وزارة الخارجية سرعة التدخل لتسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى تفريغ الخزان. وكذلك، فإنه من الضروري دعوة كل الدول المطلة على البحر الأحمر إلى عقد اجتماعات لوضع حلول عاجلة؛ بما في ذلك دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه استخدام الحوثيين الناقلة (صافر) كورقة ضغط سياسي وتجاهل الكارثة الإنسانية المحتملة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر في حماية الأمن القومي العربي والإقليمي؛ على أن يُحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس للمناقشة، نظرًا لأهمية الموضوع.