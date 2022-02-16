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"التموين": المصريون يأكلون بـ120 مليار جنيه في رمضان فقط

03:44 م الأربعاء 16 فبراير 2022
"التموين": المصريون يأكلون بـ120 مليار جنيه في رمضان فقط

إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التغيرات التي يشهدها العالم تنبئ باقتصاد عالمي جديد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا، وعلى مستوى التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميًّا.

وأكد عشماوي، في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: "الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة"، مساء أمس الثلاثاء، أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ 60 مليار جنيه، ويتضاعف في شهر رمضان إلى 120 مليار جنيه؛ أي أن شراء الأغذية يبلغ 700 مليار جنيه تقريباً من حجم الإنفاق.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول؛ لأنها المسؤولة عن توافر العوامل المهمة في اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالي الناتج المحلي، وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتًا إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة، ثم اليابان من حيث الادخار.

وأشار عشماوي إلى أن القطاع يسهم بنسبة 19% من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار، ويبلغ نصيب تجارة السلع 17 تريليون دولار، وتجارة الخدمات 5 تريليونات دولار، لافتاً إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة بلغت 12% في 2020، و9% العام الماضي.

إبراهيم عشماوي التموين التضخم أسعار الشحن

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