ما أقدرش أتأخر على جلسات البرلمان.. محافظ الإسكندرية يكشف لـ"محلية النواب" أبرز مشكلات المحافظة

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تواجه العديد من المشكلات؛ في مقدمتها التغيرات المناخية، والصرف الصحي؛ لا سيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأضاف الشريف: "الحديث عن الدراسات التي أجرتها جامعة الإسكندرية، باعتبارها بيتاً للخبرة، عن تضاعف كمية الأمطار خلال عدة سنوات قليلة عن 10 أضعاف الكمية الحالية، قصة ضخمة تحتاج إلى الكثير من التفكير والتخطيط".

وأكد محافظ الإسكندرية استعداده للحضور إلى المجلس النيابي كل شهرَين لمناقشة كل المشكلات المتعلقة بالمحافظة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأنها؛ للوقوف على أبرز أوجه القصور والسلبيات لمعالجتها، قائلًا: "ما أقدرش أتأخر على أي جلسات لمجلس النواب، إحنا بنسعى جاهدين للعمل من أجل صالح الشعب".

وأضاف الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة الإسكندرية: "أنا مش جاي عشان أدافع عن الأجهزة التنفيذية، إنما لأقف على أوجه القصور الموجودة من جانب نواب المحافظة".

وتابع المحافظ بأن محافظة الإسكندرية تحتاج إلى الكثير، وعلينا العمل سويًّا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والمشكلات القائمة؛ ومنها مشكلة الباعة الجائلين ممن "غزوا الشوارع"، على حد وصفه.

وعلق المهندس سامح فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، تعقيباً على المطالبات البرلمانية بشأن أهمية التنسيق مع الجهات المختصة؛ ومنها وزارة الداخلية قبل إنشاء أي كوبري أو محور، بتأكيده أن الهيئة تقوم بالتنسيقات مع الجهات المحلية المعنية في المحافظة قبل تنفيذ أي مشروع.