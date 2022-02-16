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الليلة.. سماء مصر والوطن العربي تشهد قمر رجب يكتمل بدراً

03:39 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الليلة.. سماء مصر والوطن العربي تشهد قمر رجب يكتمل بدراً

قمر رجب

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كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 القمر البدر لهذا الشهر وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر يشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس ويحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، ويلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعه 07:56 مساءً بتوقيت مكة، 6:56 بتوقيت مصر، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الخميس.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وأضافت الجمعية: وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

قمر رجب الجمعية الفلكية بجدة الغلاف الجوي

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