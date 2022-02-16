الأنبا إرميا ناعيًا المستشار سعيد مرعي: خدم مصر من خلال المناصب التي تبوأها

كتب- مينا غالى:

تقدم الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالتعازي إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، في وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وقال الأنبا إرميا في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أتقدم بالتعزية للسيد رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة الأعضاء في وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي خدم مصر من خلال المناصب التي تبوأها، كما نطلب عزاء لأسرته ومحبيه".

وتوفي اليوم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر يناهز الـ68 عاما، اثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

يذكر أن المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها الى المستشفى.