أكثر الكلمات إنتشاراً

'فيروس كورونا أخبار BBC

"مش هنلاقي نأكل".. رئيس الوزراء: عقوبات شديدة للتعدي على الأراضي الزراعية

01:49 م الأربعاء 16 فبراير 2022
"مش هنلاقي نأكل".. رئيس الوزراء: عقوبات شديدة للتعدي على الأراضي الزراعية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة الرئيسي أن نصل للاكتفاء الذاتي في أغلب السلع التي نحتاجها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن "كل المشروعات العملاقة ستضيف حجم أراضي عملاق خلال سنتين أو 3، عشان نقدر يكون عندنا مقاومة لمتغيرات عالمية".

وتابع: "هذا ينطبق على القمح، كل ما كان عندنا اكتفاء ذاتي، هيقلل فاتورة الاستيراد، المشروعات اللي بنعملها عشان نعمل نمو أسرع من الزيادة السكانية، يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح أراضي زراعية، وتوصيل مياه، كل المشروعات دي بنفس كمية المياه بتاعتنا من خلال تدويرها، نفاجئ باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية، يعني باستثمر وأقعد سنين استصلح، ويجي مواطن يبني على أراض بتنتج بقالها مئات السنين، يجي مواطن يقولك جت على القيراطين بتوعي".

وشدد مدبولي على وجود "عقاب شديد" للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنه يُجرم في حق الوطن.

وأضاف: "مش هنلاقي نأكل، أيوة القيراطين فارقين معانا، عشان كده بنوجه بإجراءات فورية وقانون لتجريم التعدي، بنعمله على وجه السرعة، هذه قضية أمن قومي، الدولة لوحدها مش هتقدر إنها تتوقف، هنقعد نجري ورا المواطن، لازم الوعي يتأصل عندنا عشان الموضوع ميبقاش لا نهائي، الناس بتبني في يومين وتلاتة، أجي أهد والمواطن يزعل".

وأكد مدبولي على أن التعدي على الأراضي جريمة في حق ولادنا، مطالبا وسائل الإعلام بإبراز فداحة ضياع الأرض الزراعية.

وقال: "المواطن والحكومة مع بعض، ولازم نبص سوا على المستقبل، نحن نجرم في حق أولادنا".

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا- بيان رسمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا