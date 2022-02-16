قرار حكومي بشأن إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بحي مصر القديمة

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالعاصمة الادارية الجديدة .