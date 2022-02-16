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رغم كورونا.. مدبولي يكشف عن مؤشرات مُبشرة بشأن نمو الاقتصاد

01:47 م الأربعاء 16 فبراير 2022
رغم كورونا.. مدبولي يكشف عن مؤشرات مُبشرة بشأن نمو الاقتصاد

مصطفى مدبولي

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القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من للعام المالي الحالي 8.3٪؜.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن متوسط النمو في النصف الأول من للعام المالي الحالي هو 9٪.

وأضاف: "العام الماضي كان العالم كله متأثر بكورونا، ونسبة النمو في نفس الفترة كانت أقل من 2 %، المستقبل طبعا بيد الله، لكن هذا يعطينا ثقة".

ولفت مدبولي إلى توقعه بأن تصل نسبة النمو للعام المالي إلى 6% وهو رقم من أعلى معدلات النمو.

وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة عن الربع الأول وهذا يعني توفير مزيد من فرص العمل.

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