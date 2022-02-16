رغم كورونا.. مدبولي يكشف عن مؤشرات مُبشرة بشأن نمو الاقتصاد
القاهرة - مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من للعام المالي الحالي 8.3٪.
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن متوسط النمو في النصف الأول من للعام المالي الحالي هو 9٪.
وأضاف: "العام الماضي كان العالم كله متأثر بكورونا، ونسبة النمو في نفس الفترة كانت أقل من 2 %، المستقبل طبعا بيد الله، لكن هذا يعطينا ثقة".
ولفت مدبولي إلى توقعه بأن تصل نسبة النمو للعام المالي إلى 6% وهو رقم من أعلى معدلات النمو.
وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة عن الربع الأول وهذا يعني توفير مزيد من فرص العمل.
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